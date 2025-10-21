Zola svela | L’idea di portare al Cagliari un allenatore come Pisacane è una cosa interessantissima Su Nico Paz e Yildiz
Gianfranco Zola, già calciatore e tecnico del Cagliari, ha parlato di Pisacane e altri aspetti legati all’attualità della squadra rossoblù Gianfranco Zola, come riportato oggi dall’ANSA, si è espresso sul campionato di Serie A 2025-2026 e in particolare sul Cagliari guidato da Fabio Pisacane. L’ex attaccante e allenatore rossoblù ha commentato l’avvio di stagione della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Milonga gratuita nel cuore di Reggio Emilia Domenica 12 ottobre, ti aspettiamo per un brunch diverso dal solito! Sarà disponibile un ricco brunch di stagione della Spumanteria composto da: Crostini al gorgonzola, pere e noci Cipollata Reggiana - facebook.com Vai su Facebook