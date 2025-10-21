Gianfranco Zola, già calciatore e tecnico del Cagliari, ha parlato di Pisacane e altri aspetti legati all’attualità della squadra rossoblù Gianfranco Zola, come riportato oggi dall’ANSA, si è espresso sul campionato di Serie A 2025-2026 e in particolare sul Cagliari guidato da Fabio Pisacane. L’ex attaccante e allenatore rossoblù ha commentato l’avvio di stagione della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zola svela: «L’idea di portare al Cagliari un allenatore come Pisacane è una cosa interessantissima. Su Nico Paz e Yildiz..»