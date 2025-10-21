Zhegrova Juve importanti novità dalla rifinitura verso la sfida contro il Real Madrid | l’esterno bianconero si allena in gruppo! – VIDEO
Zhegrova Juve, gli aggiornamenti in vista della sfida contro il Real Madrid: il VIDEO dalla Continassa e tutti i dettagli. (Marco Baridon, inviato alla Continassa) – Una fondamentale conferma. La Juve è scesa in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura alla vigilia della supersfida di Champions League contro il Real Madrid, e Igor Tudor ha ricevuto la notizia che sperava: Edon Zhegrova è ufficialmente recuperato e farà parte della spedizione per la Spagna. Inizia l’allenamento della #Juventus alla vigilia del #RealMadrid??? In gruppo #Zhegrova e #Miretti? Out Bremer, Cabal, Pinsoglio? @BaridonMarco #?? #RealJuve pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#Zhegrova e #Miretti, come sta la #Juve verso il #RealMadrid: le ultime dall'allenamento - X Vai su X
"Dite che la Juve ha un attacco fenomenale? Openda e Zhegrova sono un attacco fenomenale? Ma come si fa a dire grande attacco con Openda e Zhegrova? Ragazzi, io capisco che in Italia c'è poco e quando viene qualcosina sembra che sia enorme, però... Vai su Facebook
Riecco Gatti, a che punto sono Zhegrova e Miretti: la Juve verso il Real Madrid - Lo schieramento della difesa verrà scelto in giornata da Tudor mentre davanti le preferenze sembrano essere chiare: i bianconeri pronti per tornare in Champions ... Da msn.com
Infortunati Juve: due recuperi importanti verso il Real Madrid. Le ultime dalla Continassa - Le ultime dalla Continassa verso il match di Champions In un momento di profonda amarezza e difficoltà, segnato dalla disastrosa e inasp ... Riporta juventusnews24.com
Zhegrova e Miretti, come sta la Juve verso il Real Madrid: le ultime dall'allenamento - Dopo l'umiliante ko di Como i bianconeri tornano al lavoro: le condizioni in vista del big match di Champions League ... Lo riporta msn.com