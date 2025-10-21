Zhegrova Juve importanti novità dalla rifinitura verso la sfida contro il Real Madrid | l’esterno bianconero si allena in gruppo! – VIDEO

Zhegrova Juve, gli aggiornamenti in vista della sfida contro il Real Madrid: il VIDEO dalla Continassa e tutti i dettagli. (Marco Baridon, inviato alla Continassa)  – Una fondamentale conferma. La Juve è scesa in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura alla vigilia della supersfida di Champions League contro il Real Madrid, e Igor Tudor ha ricevuto la notizia che sperava: Edon Zhegrova è ufficialmente recuperato e farà parte della spedizione per la Spagna. Inizia l’allenamento della #Juventus alla vigilia del #RealMadrid??? In gruppo #Zhegrova e #Miretti? Out Bremer, Cabal, Pinsoglio? @BaridonMarco #?? #RealJuve pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

