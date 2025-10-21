Zero Trust in crescita ma l’AI per la sicurezza lenta a decollare | il report DXC e Microsoft

(Adnkronos) – Un'analisi globale condotta da DXC Technology e Microsoft rivela un quadro a due velocità nel panorama della cybersecurity aziendale: se da un lato il modello Zero Trust è ormai un framework irrinunciabile e ampiamente adottato, dall'altro l'integrazione di strumenti di sicurezza basati sull'Intelligenza Artificiale (AI) procede con notevole ritardo. Lo studio, intitolato The Trust . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

