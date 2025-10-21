Zenga non ha dubbi | È nata l’Inter di Chivu! Si parla tanto di verticalità e aggressività ma il più grande cambiamento che ha portato è altrove

21 ott 2025

Inter News 24 L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, in vista della gara di oggi contro l’Union SG, ha tracciato un bilancio sul primo periodo di Chivu. La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex portiere nerazzurro Walter Zenga in occasione di Union SG Inter di questa sera. L’INTER DI CHIVU – « Quello che si vede da ogni lato è che è definitivamente nata l’Inter di Chivu. ». SPAZZATO VIA DEL TUTTO IL RICORDO DI MONACO? E COSA HA INSEGNATO? – « Ha insegnato. quello che sta insegnando Chivu ai suoi ragazzi. Quella rabbia nata dalla finale deve essere trasformata in forza positiva, in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

