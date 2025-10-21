Zenga | Inter vedo la fiamma! Chivu uomo speciale

“Quello che si vede da ogni lato è che è definitivamente nata l’Inter di Chivu.” Con queste parole, Walter Zenga ha sintetizzato alla Gazzetta dello Sport l’essenza del nuovo corso nerazzurro. Un’Inter che non vive più all’ombra di Monaco, ma che ha trasformato quella ferita in energia, maturità e fame di vittoria. Secondo l’ex portiere simbolo dell’Inter, la finale persa ha lasciato un’eredità preziosa. “Quella rabbia deve essere trasformata in forza positiva, in Italia e in Europa ”, ha spiegato Zenga, riconoscendo in Cristian Chivu la figura capace di incanalare quella delusione in determinazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

