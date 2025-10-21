Zelensky dai Tomahawk alla fossa? La diretta con Alessandro Orsini

Alle 17 torna l'appuntamento con Sicurezza Internazionale, la rubrica settimanale di Alessandro Orsini, la trasmissione del 21 ottobre si concentrerà sull'Ucraina e partirà dalla domanda " Zelensky dai Tomahawk alla fossa? "

Negli Usa nuovo incontro tra Trump e Zelensky sulla guerra in Ucraina. Il risultato non ha soddisfatto Kiev, che sperava di ottenere da Washington la fornitura di missili Tomahawk. Ascolta su Radio Onda d’Urto - facebook.com Vai su Facebook

"Niente Tomahawk, niente soldi, niente conferenza stampa qui dentro. Arrivederci!" Trump ha cacciato Zelensky in fretta, non gli ha nemmeno permesso di tenere la conferenza stampa alla Casa Bianca. Zelensky ha dovuto trovare un posto all'esterno c - X Vai su X

Dopo il 'no' di Trump per i missili Tomahawk, Zelensky punta ora sui Patriot - Il leader di Kiev vuole ottenere dalla Casa Bianca un totale di 25 sistemi di difesa missilistica. Come scrive today.it

Trump: «Basta sangue, Kiev e Mosca si fermino». Zelensky: «Putin ha paura dei missili Tomahawk» - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sostiene che la Russia ha paura dei missili da crociera a lungo raggio Tomahawk di fabbricazione statunitense. Si legge su ilmessaggero.it

Zelensky spinge per i missili Tomahawk, ma Trump frena: “Sarebbe un’escalation, la guerra deve finire senza" - Il tycoon è convinto però che ci siano "ottime possibilità" di far tacere le armi ... Da tg.la7.it