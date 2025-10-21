Zelensky dai Tomahawk alla fossa? La diretta con Alessandro Orsini

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 17 torna l’appuntamento con Sicurezza Internazionale, la rubrica settimanale di Alessandro Orsini, la trasmissione del 21 ottobre si concentrerà sull’Ucraina e partirà dalla domanda “ Zelensky dai Tomahawk alla fossa? “ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

