. Il pensiero del giornalista. Il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha affidato al suo profilo Instagram una dura e lucida analisi della difficile situazione che regna in casa Juventus. In un post molto critico, Zazzaroni ha preso di mira la fretta con cui viene messo in discussione l’allenatore Igor Tudor e, soprattutto, la totale assenza di programmazione da parte del club, evidente anche nei nomi che circolano per l’eventuale successione. Zazzaroni si è detto sbigottito dalla rapidità con cui l’ambiente ha già scaricato il tecnico croato, sottolineando l’assurdità della situazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zazzaroni tuona: «#Tudorout è una roba ridicola. E si parla addirittura di lui in panchina! Nella Juve mancano logica e progetto»