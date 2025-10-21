Zaccardo | Suggerii a Edo De Laurentiis Caicedo e Kvaratskhelia Scelsero di trattare il georgiano

La Gazzetta dello Sport intervista oggi Cristian Zaccardo ex difensore del Milan e della Nazionale italiana. Fu lui ha suggerire   Kvaratskhelia   al Napoli. Come andò? «Nel 2020 divoravo Wyscout. Kvicha era il giocatore  con più dribbling tentati d’Europa, davanti a Messi e a  Neymar. A febbraio 2021 incontrai il suo entourage  a Mosca. Edoardo De Laurentiis mi chiese di suggerirgli  due in grado di fare la differenza e gli feci i  nomi di Moises Caicedo e di Kvaratskhelia. Scelsero  di trattare il georgiano. Direi che è andata bene». Ha mai pensato di fare l’allenatore? «No. Amo il mercato, ero indeciso se proseguire come  direttore sportivo o come agente Fifa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

