Zaccardo | Suggerii a Edo De Laurentiis Caicedo e Kvaratskhelia Scelsero di trattare il georgiano

La Gazzetta dello Sport intervista oggi Cristian Zaccardo ex difensore del Milan e della Nazionale italiana. Fu lui ha suggerire Kvaratskhelia al Napoli. Come andò? «Nel 2020 divoravo Wyscout. Kvicha era il giocatore con più dribbling tentati d'Europa, davanti a Messi e a Neymar. A febbraio 2021 incontrai il suo entourage a Mosca. Edoardo De Laurentiis mi chiese di suggerirgli due in grado di fare la differenza e gli feci i nomi di Moises Caicedo e di Kvaratskhelia. Scelsero di trattare il georgiano. Direi che è andata bene». Ha mai pensato di fare l'allenatore? «No. Amo il mercato, ero indeciso se proseguire come direttore sportivo o come agente Fifa.

