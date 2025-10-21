Zaccardo si racconta | Mondiale 2006? Lì sono diventato uomo Io Barzagli Barone Grosso Toni Dal Barbera al Mondiale L’autogol…

Calcionews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex Milan e Palermo Cristian Zaccardo si racconta a La Gazzetta dello Sport: «Mondiale 2006? Io, Barzagli, Barone, Grosso, Toni.» Cristian Zaccardo, campione del mondo 2006, si racconta in un’intervista a La Gazzetta dello Sport che spazia dai ricordi indelebili del Mondiale ai suoi nuovi panni di agente FIFA. Un percorso fatto di successi, qualche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

zaccardo si racconta mondiale 2006 l236 sono diventato uomo io barzagli barone grosso toni dal barbera al mondiale l8217autogol8230

© Calcionews24.com - Zaccardo si racconta: «Mondiale 2006? Lì sono diventato uomo. Io, Barzagli, Barone, Grosso, Toni. Dal Barbera al Mondiale. L’autogol…»

Approfondisci con queste news

zaccardo racconta mondiale 2006Zaccardo: “Abbiamo vinto i Mondiali del 2006 grazie anche al mio autogoal. Ho portato io Kvaratskhelia al Napoli e Cannavaro in Uzbekistan” - Cristian Zaccardo si è raccontato a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista in cui ha ripercorso la sua carriera e il suo picco: la vittoria dei Mondiali nel 2006. Come scrive msn.com

zaccardo racconta mondiale 2006L'ex difensore Zaccardo ha raccontato alla Gazzetta alcuni episodi inediti legati ai biancorossi e al suo storico dirigente - Cristian Zaccardo racconta i retroscena del suo legame con Monza, Galliani e Berlusconi: dal “no” in biancorosso alle battute con l’ex di ... Scrive monza-news.it

zaccardo racconta mondiale 2006Zaccardo rivela: "Feci due nomi a Edo De Laurentiis, uno era Kvaratskhelia" - Cristian Zaccardo, intermediario ed ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zaccardo Racconta Mondiale 2006