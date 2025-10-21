Yildiz Paz Hojlund | gli occhi dell' estero sulle stelle della Serie A

Il turco e lo spagnolo sono, in assoluto, i nostri gioielli più preziosi, ma Hojlund, Leao e Marcus Thuram stanno ottenendo crescenti consensi fra gli addetti ai lavori ed i club stranieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yildiz, Paz, Hojlund: gli occhi dell'estero sulle stelle della Serie A

Fate i conti con l’Inter Tudor sceglie Yildiz e altri 10 Napoli, tutti con Hojlund Dybala, maxi rinnovo per la Roma a vita ? La prima pagina di mercoledì 1 ottobre ? #CorrieredelloSport - X Vai su X

? Conte dopo il ko Napoli: "Il gol l'abbiamo confezionato noi". Su McTominay e Hojlund... Vai su Facebook

Yildiz e Nico Paz, il ritorno del Numero 10. Nel nome di Del Piero - In riva al Lago tutti gli occhi sono puntati su quei due e non soltanto per misurare che cosa siano in grado di fare e di dare a Juventus e Como ... Scrive msn.com

Napoli-Juventus, è già lotta scudetto? Da De Bruyne a Thuram, da Yildiz a Hojlund. Conte-Tudor, stili a confronto - La strada sembra spianata per Napoli e Juventus, ma ora per entrambe la stagione entrerà nel vivo con la Champions League: i bianconeri debuttano contro il Borussia Dortmund martedì allo Stadium, ... Segnala ilmessaggero.it

