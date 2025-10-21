Yildiz elogiato da Xabi Alonso parole al miele per il talento della Juve | Lo conosco dai tempi del Bayern Monaco sono contento per lui Non dobbiamo dimenticare che…

Yildiz elogiato da Xabi Alonso, parole al miele per il talento della Juve: tutte le dichiarazioni in conferenza stampa. Nessun calo di tensione, massimo rispetto. Alla vigilia della supersfida di Champions League, l'allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, ha presentato la partita contro la Juventus avvisando i suoi: guai a sottovalutare una squadra ferita nell'orgoglio e alla disperata ricerca di riscatto. Il tecnico spagnolo ha analizzato la sconfitta dei bianconeri a Como, ma ha subito voluto mettere in chiaro la pericolosità della Vecchia Signora. COMO JUVE – «Si la Juve ha cambiato un po', ma il Como ha fatto un grande partita grazie alla preparazione di Fabregas.

