XVI edizione del Festival della Letteratura di Viaggio Intervista a Marco Steiner
Abbiamo incontrato Marco Steiner in occasione della sua partecipazione alla XVI edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, che lo ha visto vincere ex equo con Bernardo Notarangelo. Ci ha colpito moltissimo la profonda umanità e la ricchezza di contenuti che traspariva dai suoi discorsi ogni volta che gli veniva data la parola. Lo scrittore ha gentilmente accettato di parlare con i lettori di Roma Daily News dell’opera con cui si è aggiudicato ex equo il torneo letterario, il graphic novel in due volumi “Nella musica del vento”; la nostra chiacchierata ha però toccato anche tanti altri argomenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
