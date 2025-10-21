XVI Congresso del Progetto PerSona | musica relazioni e salute mentale a Villa Contarini

Il 16° Congresso nell’ambito del Progetto PerSona – Identità e Musica si terrà venerdì 24 ottobre 2025 dalle 9 alle 18 nella splendida Villa Contarini, sede della Fondazione G.E. Ghirardi ETS, a Piazzola sul Brenta (PD). L’iniziativa nasce dalla consolidata e fruttuosa collaborazione tra il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

e buonanotte ai suonatori!”: musica e psiche in dialogo a Villa Contarini - Sonorità e relazioni tra dipendenze e separazioni” dove musica, salute men ... Da padovaoggi.it