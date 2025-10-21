Xavi nuovo allenatore della Juventus: arriva la svolta giochista 4-3-3 con Yildiz falso nueve"> Igor Tudor sta attraversando un momento molto complicato. Si cominciano a fare i nomi dei possibili successori. Igor Tudor si prepara a vivere il suo primo Santiago Bernabeu da allenatore, ma il viaggio verso Madrid è accompagnato dal silenzio e da un fiume di pensieri. Il tecnico croato immaginava un debutto europeo diverso, non con la panchina della Juventus che scricchiola e con un futuro incerto dopo il rovescio sul Lago e la serie di risultati negativi che hanno scosso l’ambiente bianconero. La dirigenza osserva con attenzione e riflette sulle possibili mosse, consapevole che la reazione dovrà arrivare subito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Xavi nuovo allenatore della Juventus: arriva la svolta giochista | 4-3-3 con Yildiz falso nueve