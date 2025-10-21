Xabi Alonso | Real-Juve è un Clasico del calcio europeo non bisogna sottovalutare una squadra in difficoltà
Il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro la Juventus. La conferenza di Xabi Alonso. Una grande rivale davanti, la Juve: «È un clasico del calcio europeo. Ricordo di aver visto molte partite del Madrid contro di loro in tv. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, sappiamo che la gente va al Bernabeu con un desiderio speciale di guardare le grandi partite.» Fino a che punto il club arriverà sulle sue lamentele del match a Miami? «Ne ho già parlato in altre conferenze stampa. Il club sta legittimamente difendendo i suoi interessi e vedremo cosa succederà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
