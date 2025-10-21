X-Style anticipazioni puntata di martedì 21 ottobre 2025 su Canale 5 | moda Made in Italy comicità contemporanea favole in mostra e Biennale di Architettura

Atomheartmagazine.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

X-Style torna su Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Giorgia Venturini: un viaggio tra tendenze, storie e fenomeni che raccontano lo spirito del tempo con lo sguardo del magazine di casa Mediaset. Indice. X-Style 21 ottobre 2025 anticipazioniModa Made in Italy: l’eleganza che non urla. La comicità di oggi: consapevolezza e realtà. Favole in mostra: quando l’immaginazione è una chiave di lettura. Biennale di Venezia Architettura: ripensare il mondo. Dove e quando vedere X-Style. FAQ X-Style 21 ottobre 2025 anticipazioni. X-Style 21 ottobre 2025 anticipazioni – Moda Made in Italy: l’eleganza che non urla. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

x style anticipazioni puntata di marted236 21 ottobre 2025 su canale 5 moda made in italy comicit224 contemporanea favole in mostra e biennale di architettura

© Atomheartmagazine.com - X-Style, anticipazioni puntata di martedì 21 ottobre 2025 su Canale 5: moda Made in Italy, comicità contemporanea, favole in mostra e Biennale di Architettura

Altri contenuti sullo stesso argomento

x style anticipazioni puntataAnticipazioni X Factor 2025, è tempo di Last Call: ultimo passo prima dei Live - Archiviate le audizioni e le due sessioni di Bootcamp, per X Factor 2025 è tempo di entrare nel vivo e delineare le squadre pronte ad affrontare i Live. Riporta dilei.it

x style anticipazioni puntataAnticipazioni X Factor 2025, è quasi Last Call: ultimo Bootcamp con un X Pass da assegnare - Una puntata colma di tensioni, considerando come il Last Call sia ormai a un passo: occhi su Gabbani e il suo X Pass ... Come scrive dilei.it

XF 2025, anticipazioni di stasera: i giudici - Ecco cosa ci aspetta nel Bootcamp 2 di X Factor 2025, stasera su Sky. Lo riporta style.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: X Style Anticipazioni Puntata