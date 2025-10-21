X Factor 2025 live show dal 23 ottobre | Annalisa primo ospite

Lapresse.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di audizioni, bootcamp e selezioni,  X Factor 2025  si prepara a entrare nella sua fase più attesa: giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, prende il via il capitolo decisivo dei Live Show. Con le Last Call ormai concluse, i dodici artisti selezionati sono pronti a salire sul palco dell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per dare inizio a una sfida che culminerà il 4 dicembre nella grande finale in Piazza del Plebiscito a Napoli. Annalisa prima ospite. A inaugurare la stagione delle dirette sarà  Annalisa, ospite d’eccezione del primo Live Show. La cantautrice savonese porterà sul palco dell’Arena le canzoni del suo nuovo album, ‘ Ma io sono fuoco ‘, che è uscito il 10 ottobre scorso e ha subito esordito al numero uno della classifica FIMI degli album più venduti della settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

x factor 2025 live show dal 23 ottobre annalisa primo ospite

© Lapresse.it - X Factor 2025, live show dal 23 ottobre: Annalisa primo ospite

News recenti che potrebbero piacerti

x factor 2025 liveX Factor 2025, giovedì al via i Live. Ospite Annalisa. Le squadre e tutte le anticipazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, giovedì al via i Live. Secondo tg24.sky.it

x factor 2025 liveX Factor 2025 : ecco i 12 concorrenti che accedono ai Live - Ecco chi sono e tutto quello che c'è da sapere sui concorrenti della diciannovesima edizione del talent show Sky Original ... Si legge su vanityfair.it

x factor 2025 live"X Factor 2025": svelati i 12 concorrenti ufficiali che vedremo ai Live Show - I Live Show di "X Factor 2025" stanno per iniziare: scopriamo i 12 artisti scelti dai giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e ... alfemminile.com scrive

Cerca Video su questo argomento: X Factor 2025 Live