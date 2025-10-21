X Factor 2025 live show dal 23 ottobre | Annalisa primo ospite
Dopo settimane di audizioni, bootcamp e selezioni, X Factor 2025 si prepara a entrare nella sua fase più attesa: giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, prende il via il capitolo decisivo dei Live Show. Con le Last Call ormai concluse, i dodici artisti selezionati sono pronti a salire sul palco dell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per dare inizio a una sfida che culminerà il 4 dicembre nella grande finale in Piazza del Plebiscito a Napoli. Annalisa prima ospite. A inaugurare la stagione delle dirette sarà Annalisa, ospite d’eccezione del primo Live Show. La cantautrice savonese porterà sul palco dell’Arena le canzoni del suo nuovo album, ‘ Ma io sono fuoco ‘, che è uscito il 10 ottobre scorso e ha subito esordito al numero uno della classifica FIMI degli album più venduti della settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
