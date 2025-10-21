Tutto pronto per il primo Live di X Factor 2025, ospite al Teatro Repower sarà Annalisa, confermato il daily e l’ Ante Factor. Una selezione appassionante, piena di colpi di scena e soprattutto di performance che hanno già lasciato il segno: dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 – lo show Sky Original prodotto da Fremantle – entra nella sua fase più attesa, e giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show. Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara arriveranno nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per coltivare un sogno: arrivare al 4 dicembre, quando il grande palco di X Factor tornerà – dopo l’indimenticabile e straordinario capitolo finale della scorsa stagione – a illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - X Factor 2025, Annalisa ospite del primo Live Show