WWE Seth Rollins out! CM Punk vs Jey Uso per il World Heavyweight Championship

Cdn.ilfaroonline.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sacramento, 21 ottobre 2025 – Niente da fare per Seth Rollins. Questa volta per davvero — salvo incredibili colpi di scena last minute. A differenza di quanto accaduto poche settimane prima di Summerslam, quando il Visionario incassò con successo il Money in the Bank ai danni di CM Punk, l’infortunio sembra essere reale e più grave del previsto. Fatale per Rollins il match contro Cody Rhodes disputato a Crown Jewel, in Australia, che gli è costato un serio infortunio al braccio sinistro. Una gravità tale da costringere il team creativo a mettere la parola fine ai “The Vision”, con Bron Breaker e Bronson Reed che hanno tradito il proprio leader la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

