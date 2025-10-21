WWE Seth Rollins out! CM Punk vs Jey Uso per il World Heavyweight Championship

Sacramento, 21 ottobre 2025 – Niente da fare per Seth Rollins. Questa volta per davvero — salvo incredibili colpi di scena last minute. A differenza di quanto accaduto poche settimane prima di Summerslam, quando il Visionario incassò con successo il Money in the Bank ai danni di CM Punk, l’infortunio sembra essere reale e più grave del previsto. Fatale per Rollins il match contro Cody Rhodes disputato a Crown Jewel, in Australia, che gli è costato un serio infortunio al braccio sinistro. Una gravità tale da costringere il team creativo a mettere la parola fine ai “The Vision”, con Bron Breaker e Bronson Reed che hanno tradito il proprio leader la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Argomenti simili trattati di recente

Seth Rollins si dovrà operare, il World Heavyweight Championship è stato reso vacante dal General Manager di #WWERaw Adam Pearce! La cintura verrà riassegnata a Saturday Night's Main Event, in una sfida tra CM Punk e Jey Uso, vincitore di una battle r Vai su Facebook

Alle 14:00, assieme ad ospiti a sorpresa, riflettiamo sugli ultimi eventi in casa WWE! La Vision tradisce Seth Rollins senza preavviso! Colpo di scena geniale, oppure piano di emergenza disperato dopo un infortunio? Cerchiamo di capirlo! https://youtube.com/li - X Vai su X

Aggiornamento sfortunato sullo stato attuale di Seth Rollins in WWE - La situazione, però, è molto diversa ora, ed è stato confermato che l´infortunio di Seth è reale. Scrive worldwrestling.it

Seth Rollins injury update: WWE star has surgery, World Heavyweight Championship vacated - There is an actual possibility that the World Heavyweight Championship will be vacated after Rollins reportedly suffered a legitimate injury that will sideline him for an extended period of time. Come scrive msn.com

WWE veteran fires shots at Seth Rollins and popular star, calling them injury-prone and unreliable (Exclusive) - WWE star Seth Rollins may need surgery and is expected to be out of action for a while. Lo riporta sportskeeda.com