Poche WWE Superstar sanno giocare sporco come Dominik Mysterio ma d’altronde nessuno ha mai rivendicato con tanto orgoglio di saperlo fare. Ancora una volta, il figlio di Rey Mysterio lo ha dimostrato, riuscendo a difendere con successo il suo titolo a RAW. Rusev sta cercando di ritrovare il suo posto in WWE da quando è tornato, e questa settimana ha avuto l’occasione di mettere finalmente le mani su Dominik Mysterio e sul Titolo Intercontinentale. Si trattava di un match molto atteso, anche perché circolano voci secondo cui la WWE starebbe pensando di dare a John Cena una run con quella cintura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rusev sfiora la vittoria, ma Dominik Mysterio resta campione a RAW