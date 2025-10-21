WWE | Nikki Bella si schiera al fianco di Stephanie Vaquer dal doppio attacco di Raquel e Roxanne

Nel mondo della WWE non si può mai sapere chi apparirà la settimana successiva, data la vastità del roster e la lunga lista di leggende sempre pronte a tornare in scena. Questa settimana, a RAW, i fan hanno assistito al ritorno della leader della “Bella Army”: Nikki Bella. L’episodio di Monday Night Raw del 20 ottobre, ha visto Stephanie Vaquer affrontare Roxanne Perez. Il match tra le due ex campionesse femminili di NXT è stato intenso e combattuto. Roxanne counters the Devil's Kiss! #WWERAW pic.twitter.comKVHzF9eDZM — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) October 21, 2025 DEVILS KISS TO ROXANNE! #WWERAW pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Nikki Bella si schiera al fianco di Stephanie Vaquer dal doppio attacco di Raquel e Roxanne

