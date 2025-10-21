WWE | Nikki Bella si schiera al fianco di Stephanie Vaquer dal doppio attacco di Raquel e Roxanne

Zonawrestling.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo della WWE non si può mai sapere chi apparirà la settimana successiva, data la vastità del roster e la lunga lista di leggende sempre pronte a tornare in scena. Questa settimana, a RAW, i fan hanno assistito al ritorno della leader della "Bella Army":  Nikki Bella. L'episodio di  Monday Night Raw  del 20 ottobre, ha visto  Stephanie Vaquer  affrontare  Roxanne Perez. Il match tra le due ex campionesse femminili di NXT è stato intenso e combattuto.

