WWE | Maxxine Dupri vicinissima al sogno ma Becky Lynch resta campionessa
Becky Lynch ha fatto di tutto pur di mantenere il suo Women’s Intercontinental Championship nella puntata di RAW del 20 ottobre, ma il modo in cui ci è riuscita ha fatto infuriare i fan. In diretta dal Golden 1 Center di Sacramento, California, Lynch ha difeso il titolo contro Maxxine Dupri. HAPPENING NOW: BECKY LYNCH vs. MAXXINE DUPRI – Women's Intercontinental Championship Match! WHO WILL LEAVE RAW WITH THE IC TITLE? pic.twitter.com3icK0RfhTa — WWE (@WWE) October 21, 2025 La sfidante è partita con grande determinazione, spingendo subito il ritmo e tentando più volte dei Roll-Up, riuscendo a resistere all’offensiva della campionessa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
