Lo scorso anno, la veterana ring announcer Lilian?Garcia è tornata per un’apparizione speciale, che poi ha portato però al suo ritorno a tempo pieno, in seguito all’uscita della precedente ring announcer Samantha?Irvin. È stata l’annunciatrice per gli show di WWE?SmackDown fino all’assunzione di Mark?Nash, a marzo di quest’anno. È rimasta comunque con la compagnia, svolgendo il suo lavoro a Saturday?Night’s?Main?Event e per gli show AAA x WWE Worlds?Collide. Occasionalmente copre anche quando gli annunciatori abituali sono assenti per svariati motivi, come ha fatto nella puntata di? Raw di ieri. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Lilian Garcia ha rinnovato per altri due anni