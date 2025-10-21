WWE | Jey Uso tradisce Jimmy e vince la Battle Royal per sfidare CM Punk per il titolo

Jey Uso ha conquistato il diritto di sfidare CM Punk per il WWE World Heavyweight Championship vacante a Saturday Night’s Main Event del 1° novembre, vincendo il Battle Royal a 20 uomini andato in scena nell’episodio di Raw di lunedì sera. La vittoria però è arrivata con un prezzo altissimo: l’eliminazione del fratello Jimmy Uso in un momento decisivo del match. Il titolo vacante e il Battle Royal decisivo. Il brutale attacco subito da Seth Rollins per mano della Vision e il successivo intervento chirurgico hanno lasciato il WWE World Heavyweight Championship senza proprietario. CM Punk, già designato come sfidante numero uno, si è ritrovato senza avversario per il premium live event di sabato sera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Jey Uso tradisce Jimmy e vince la Battle Royal per sfidare CM Punk per il titolo

