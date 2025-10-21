La vittoria di Jey Uso nel Battle Royal di Raw ha scatenato una vera e propria rivolta sui social media. Centinaia e centinaia di fan della WWE hanno invaso le risposte al tweet del COO Triple H che annunciava il match tra CM Punk e Jey Uso per il World Heavyweight Championship vacante a Saturday Night’s Main Event, esprimendo frustrazione e rabbia per una scelta creativa considerata sbagliata. LA Knight: l’avversario che i fan volevano vedere. Il malcontento dell’Internet Wrestling Community si concentra su un nome preciso: LA Knight. “The Megastar” era tra i final four del Battle Royal insieme a Jey Uso, Jimmy Uso e Dominik Mysterio, ed era il candidato preferito dalla stragrande maggioranza dei fan per sfidare CM Punk. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Fan infuriati con Triple H per l’annuncio di Jey Uso contro CM Punk