WWE | Fan infuriati con Triple H per l’annuncio di Jey Uso contro CM Punk
La vittoria di Jey Uso nel Battle Royal di Raw ha scatenato una vera e propria rivolta sui social media. Centinaia e centinaia di fan della WWE hanno invaso le risposte al tweet del COO Triple H che annunciava il match tra CM Punk e Jey Uso per il World Heavyweight Championship vacante a Saturday Night’s Main Event, esprimendo frustrazione e rabbia per una scelta creativa considerata sbagliata. LA Knight: l’avversario che i fan volevano vedere. Il malcontento dell’Internet Wrestling Community si concentra su un nome preciso: LA Knight. “The Megastar” era tra i final four del Battle Royal insieme a Jey Uso, Jimmy Uso e Dominik Mysterio, ed era il candidato preferito dalla stragrande maggioranza dei fan per sfidare CM Punk. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Disagi tra Melito e Giugliano, chiusa la rotonda di via Signorelli: automobilisti infuriati Gli operai hanno provveduto a delimitare l’area di cantiere proprio all’intersezione con via delle Margherite, dove sarebbe previsto un senso unico alternato. Gli scorsi giorni - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Fan infuriati con Triple H per l’annuncio di Jey Uso contro CM Punk - La vittoria di Jey Uso nel Battle Royal di Raw ha scatenato una vera e propria rivolta sui social media. zonawrestling.net scrive
La stella della WWE CM Punk si infuria con i fan e scrive un messaggio - CM Punk è diventato uno dei lottatori più importanti della sua generazione non solo perché ha vinto numerosi titoli, ma anche per la sua innata capacità di interagire con il pubblico quando si trova s ... Come scrive worldwrestling.it