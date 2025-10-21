WWE | AJ Styles e Dragon Lee conquistano i Titoli di Coppia a RAW
I regni titolati non durano mai per sempre in WWE, basta chiedere a Seth Rollins, e la puntata di RAW di questa settimana ha portato parecchi cambiamenti. Ora, il brand rosso ha dei nuovi campioni di coppia. L’episodio di RAW del 20 ottobre, andato in scena al Golden 1 Center di Sacramento, in California, ha regalato un colpo di scena con un inatteso cambio di titoli. La settimana scorsa Dominik Mysterio si era vantato di dover difendere il titolo Intercontinentale contro Rusev, ma Adam Pearce ha deciso di mettere in palio anche i Titoli di Coppia del Judgment Day. Così, AJ Styles e Dragon Lee hanno avuto la loro occasione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
DIRTY DOM, il cerchio si restringe! AJ STYLES, PENTA e RUSEV hanno messo nella cesta dei desideri il titolo Intercontinentale. DRAGON LEE quello di mega campione AAA. Chi tra questi riuscirà a portargli via una delle cinture in suo possesso?
