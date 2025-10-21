WTA Guangzhou 2025 | cadono tante teste di serie avanti Ann Li

Si chiude una giornata quasi infinita al WTA 250 di Guangzhou, dove si disputano tutti i primi turni rimanenti del programma, tra cui quello che vede uscire subito di scena Lucia Bronzetti. E non è una di quelle giornate che si definirebbe proprio priva di emozioni, anzi. Andiamo a scoprirle tutte nell’ordine. C’è subito da registrare una gioia per Lulu Sun: la neozelandese, che in carriera vanta i quarti raggiunti a Wimbledon un anno fa, stavolta si fregia del successo in due tie-break sulla testa di serie numero 1, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. E non è l’unica a far cadere giocatrici del seeding. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Guangzhou 2025: cadono tante teste di serie, avanti Ann Li

