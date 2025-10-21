WTA Guangzhou 2025 | Bronzetti e Cocciaretto eliminate nel torneo di doppio
Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto sono fuori dal torneo di doppio al WTA 250 di Guangzhou. A eliminarle l’olandese Isabelle Haverlag e la britannica Maia Lumsden, teste di serie numero 2 e vittoriose sulle italiane, entrate come alternate, per 6-4 6-3. Il match, per la verità, comincia con una nota negativa un po’ per tutte. Nessuna delle quattro giocatrici, infatti, tiene il proprio turno di battuta: solo break, il che porta direttamente al 2-2 anche con un paio di deciding point. L’allungo lo piazzano Haverlag e Lumsden, che sul 3-3 se ne vanno e poi chiudono il primo set sul 6-4. Più indirizzato il secondo parziale, con i due break che arrivano sull’1-1 e poi sul 4-2 a favore del duo anglo-olandese, che aveva già fatto coppia assieme in due occasioni nella stagione: a Parma (WTA 125) e a Nottingham (WTA 250). 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lucia Bronzetti sconfitta all’esordio a Guangzhou L’italiana non vince più di tre game contro Camila Osorio (6-1 6-2) e continua un periodo negativo ora di sette sconfitte consecutive in un primo turno. - X Vai su X
Lucia Bronzetti esce subito di scena a Guangzhou: azzurra sconfitta in due set da Osorio - 91 del mondo è stata sconfitta nel primo turno del WTA di Guangzhou, in Cina, dalla colombiana Camila Osorio ... oasport.it scrive
WTA Guangzhou: niente da fare per Bronzetti, schiantata all’esordio da Osorio - WTA | La romagnola raccoglie solo tre game contro in un match mai in discussione. Come scrive ubitennis.com
Bronzetti ko, Cocciaretto tiene alta la bandiera azzurra a Guangzhou - 91 del ranking, è uscita di scena al primo turno ... Secondo sportface.it