Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto sono fuori dal torneo di doppio al WTA 250 di Guangzhou. A eliminarle l’olandese Isabelle Haverlag e la britannica Maia Lumsden, teste di serie numero 2 e vittoriose sulle italiane, entrate come alternate, per 6-4 6-3. Il match, per la verità, comincia con una nota negativa un po’ per tutte. Nessuna delle quattro giocatrici, infatti, tiene il proprio turno di battuta: solo break, il che porta direttamente al 2-2 anche con un paio di deciding point. L’allungo lo piazzano Haverlag e Lumsden, che sul 3-3 se ne vanno e poi chiudono il primo set sul 6-4. Più indirizzato il secondo parziale, con i due break che arrivano sull’1-1 e poi sul 4-2 a favore del duo anglo-olandese, che aveva già fatto coppia assieme in due occasioni nella stagione: a Parma (WTA 125) e a Nottingham (WTA 250). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Guangzhou 2025: Bronzetti e Cocciaretto eliminate nel torneo di doppio