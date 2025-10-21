WKA World Championships Daniele Luciano Campione del mondo

Casertanews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniele Luciano,22enne di Aversa, ha conquistato il titolo di campione del mondo ai WKA World Championships 2025, tenutisi presso il Ponds Forge International Sports Centre di Sheffield, in Inghilterra. All’evento, trasmesso in streaming, hanno partecipato atleti provenienti da svariate nazioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

wka world championships danieleWKA World Championships 2025, Daniele Luciano Campione del mondo a Sheffield -  L’aversano Daniele Luciano ha conquistato il titolo di campione del mondo ai WKA World Championships 2025, tenutisi tra il 16 ed il 19 ... Scrive sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Wka World Championships Daniele