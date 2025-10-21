WKA World Championships Daniele Luciano Campione del mondo
Daniele Luciano,22enne di Aversa, ha conquistato il titolo di campione del mondo ai WKA World Championships 2025, tenutisi presso il Ponds Forge International Sports Centre di Sheffield, in Inghilterra. All’evento, trasmesso in streaming, hanno partecipato atleti provenienti da svariate nazioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
