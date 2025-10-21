WKA World Championships 2025 Daniele Luciano campione del mondo a Sheffield
Tempo di lettura: 2 minuti L’aversano Daniele Luciano ha conquistato il titolo di campione del mondo ai WKA World Championships 2025, tenutisi tra il 16 ed il 19 ottobre presso il Ponds Forge International Sports Centre di Sheffield, in Inghilterra. All’evento, trasmesso in streaming, hanno partecipato atleti provenienti da svariate nazioni del mondo. Sono state due le vittorie che hanno permesso al 22enne di conquistare, il 18 ottobre, il titolo: i due K.O., ai danni di un inglese ed uno statunitense, sono stati ottenuti entrambi al primo round in tempi record. Le vittorie sono state accompagnate dal clamore della platea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
