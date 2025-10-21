Wip Finance spuntano nuove connessioni con la mafia per la società che voleva comprare Visibilia da Daniela Santanchè

A Lugano i due titolari Jane Lepori Sassu e Adamo Trane restano in carcere, la loro società Wip Finance, che l’anno scorso voleva comprare Visibilia dalla ministra Daniela Santanchè, finisce in fallimento. La notizia del fallimento di Wip Finance è uscita ieri sul sito del Corriere del Ticino. Gli inquirenti continuano le indagini e gli interrogatori per capire quale fosse il coinvolgimento del duo, accusato di truffa, appropriazione indebita e riciclaggio, con cinque aziende svizzere della mafia finite nell’ operazione Moby Dick. Intanto però emergono nuovi indizi di connessioni tra la criminalità organizzata e Wip: Altair D’Arcangelo, che a Report su Rai3 si era presentato come il “promoter” della società svizzera, da giugno è a processo a Teramo con un commercialista lombardo accusato di associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

