Inter News 24 L’ex calciatore dell’Inter, Aron Winter, si è espresso così sul nuovo ciclo nerazzurro di Cristian Chivu: le sue parole. Intervistato da Sky Sport da Eindhoven, dove stasera si disputerà PSV-Napoli, Aron Winter si è espresso così sull’Inter di Chivu. SULL’INTER DI CHIVU – « Sono molto contento dell’arrivo di Cristian Chivu, perché il suo modo di pensare calcio e di far giocare a calcio mi piace. All’inizio non ha fatto grandi risultati, però pian piano ha preso in mano la squadra ». UNA NUOVA FINALE DI CHAMPIONS? – « Sarà difficile. L’anno scorso sono stati distrutti dal Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Winter promuove Chivu: «Sono molto contento del suo arrivo, mi piace il suo modo di fare calcio. Sarà difficile…»

