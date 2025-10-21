WII sntp v1.31 | Aggiornamento e Sincronizzazione dell’Ora per la tua Wii

Per tutti gli appassionati di Nintendo Wii e per chi tiene all’accuratezza dell’orologio di sistema, è disponibile un nuovo aggiornamento per l’utilissimo tool sntp. La versione v1.3.1 di sntp, rilasciata il 23 Settembre 2025, porta con sé alcune novità importanti che semplificano la configurazione e rendono l’utility più potente che mai. Cos’è sntp?. sntp è una piccola ma essenziale utility sviluppata per Nintendo Wii che ha un compito preciso: sincronizzare l’ora del sistema della tua Wii con un server di tempo su Internet utilizzando il protocollo NTP (Network Time Protocol). Non solo aggiorna l’ora di sistema, ma si assicura anche di aggiornare l’ NWC24 Universal Time, l’orologio utilizzato da WiiConnect24. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net