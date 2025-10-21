Sono disponibili i nuovissimi characters poster di Wicked: Parte 2, l’attesa seconda parte del musical di Jon M. Chu. Tra i poster diffusi – via social – è spuntato anche quello relativo al Leone Codardo, personaggio animato che, come noto dal nostro ultimo aggiornamento, sarà doppiato in originale da Colman Domingo. Guardate qui i characters poster di Wicked: Parte 2 Wicked: parte 2 – Credits Universal Pictures La trama di Wicked: Parte 2. La trama di Wicked – Parte 2 recita: E ora, in qualunque modo finiscano le nostre storie, so che tu hai riscritto la mia essendomi amica. Elphaba (Cynthia Erivo), ormai demonizzata come la Strega Malvagia dell’Ovest, vive in esilio nella foresta di Oz, continuando la sua lotta per la libertà degli animali di Oz e cercando disperatamente di rivelare la verità sul Mago (Jeff Goldblum). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Wicked | Valanga di poster dalla seconda parte in arrivo al cinema