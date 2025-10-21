Wicked | For Good Colman Domingo doppierà il Leone Codardo

La star di Euphoria e Sing Sing è stato scelto per prestare la voce ad uno dei personaggi più importanti nel sequel di Jon M. Chu. Jon M. Chu aveva espressamente chiesto di mantenere il segreto sulla notizia ma il diretto interessato non era dello stesso avviso. Colman Domingo ha svelato di essere stato scelto per doppiare il Leone Codardo in Wicked: For Good. La scorsa settimana, Chu aveva accennato ad un cameo segreto, attirando l'attenzione sulla scelta della star che avrebbe prestato la propria voce al celebre personaggio. Colman Domingo sarà il Leone Codardo in Wicked: For Good Il regista aveva inizialmente spiegato che avremmo dovuto aspettare il red carpet del film per conoscere il nome della star ma è stata la stessa star a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

