WhatsApp dichiara guerra allo spam con una nuova funzione
Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: si tratta della versione 2.25.31.5 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Finalmente una buona notizia per chi ha ancora un minimo di dignità digitale: WhatsApp ha deciso di mettere un freno agli “sparatori seriali” di messaggi. - facebook.com Vai su Facebook
WhatsApp introduce nuove soglie contro lo spam: cosa cambia per chi invia tanti messaggi - Gli utenti che utilizzano WhatsApp hanno lamentato una situazione impossibile che riguarda le truffe e i messaggi spam che utilizzano proprio la piattaforma com ... Scrive tecnoandroid.it
WhatsApp blocca spam e chatbot AI di terze parti - WhatsApp introdurrà un limite mensile al numero di massaggi per ridurre lo spam e bloccherà l'uso dei chatbot AI di terze parti sulla versione Business. Riporta msn.com