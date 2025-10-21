WhatsApp dichiara guerra allo spam con una nuova funzione

21 ott 2025

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: si tratta della versione 2.25.31.5 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

WhatsApp dichiara guerra allo spam con una nuova funzione

