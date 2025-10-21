Wembanyama e Flagg il futuro è adesso Tutto e subito da rivali in Texas

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Antonio e Dallas hanno due predestinati al centro del progetto. Il francese è già una realtà, l'americano può essere il nuovo Larry Bird. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

wembanyama e flagg il futuro 232 adesso tutto e subito da rivali in texas

© Gazzetta.it - Wembanyama e Flagg, il futuro è adesso. Tutto e subito da rivali in Texas

