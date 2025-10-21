Wembanyama e Flagg il futuro è adesso Tutto e subito da rivali in Texas

San Antonio e Dallas hanno due predestinati al centro del progetto. Il francese è già una realtà, l'americano può essere il nuovo Larry Bird. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wembanyama e Flagg, il futuro è adesso. Tutto e subito da rivali in Texas

Approfondisci con queste news

Ecco la preview della Southwest Division: le 3 texane tutte da playoff grazie a Sengun, Flagg e Wembanyama, la meglio gioventù. Ai Rockets dopo l'infortunio di Van Vleet per il titolo manca qualcosa, per vincere la Division no, specie adesso che c'è Durant - X Vai su X

VICTOR WEMBANYAMA E' CARICO 27 POINTS 11 REBOUNDS 4 ASSISTS 3 STEALS 1 BLOCK 9/13 FGM 2/3 3PM 7/7 FTM 25 MINUTES La sua notte https://sportando.basketball/victor-wembanyama-e-caldissimo-27-punti-e-show-contro-indiana/ - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi, Wembanyama guarda già al futuro: "Ho paura per gli altri, anche in NBA" - A vent’anni, però, Victor Wembanyama ha confermato anche alle Olimpiadi di essere un talento generazionale ... sport.sky.it scrive

NBA, Wembanyama: "In futuro parteciperò alla gara delle schiacciate e del tiro da tre" - Star Weekend non è andata come sperava, perché Victor Wembanyama e il suo Team Pau con in panchina la leggenda Pau Gasol si sono fermati in semifinale nel Panini ... Da sport.sky.it

Basket NBA, Cooper Flagg arriva con un anno di anticipo: gli USA aspettano il nuovo “fenomeno” - L’attesissimo prospetto francese è stato scelto al Draft NBA del 2023 alla prima posizione in quello che è stato uno dei momenti più attesi degli ultimi anni. Come scrive sport.virgilio.it