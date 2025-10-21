Welfare diseguale Sicilia in coda per la spesa sociale | Messina sopra la media regionale ma lontana dagli standard nazionali

Un’Italia sociale a più velocità, con la Sicilia ancora in affanno. È quanto emerge dalla Relazione sulla spesa sociale negli enti territoriali pubblicata dalla Corte dei conti, che denuncia forti squilibri territoriali nella spesa comunale per il welfare, con valori “strutturalmente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

