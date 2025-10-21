Welfare diseguale Sicilia in coda per la spesa sociale | Agrigento fa però meglio delle altre province

Agrigentonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’Italia sociale a più velocità, con la Sicilia ancora in affanno. È quanto emerge dalla Relazione sulla spesa sociale negli enti territoriali pubblicata dalla Corte dei conti, che denuncia forti squilibri territoriali nella spesa comunale per il welfare, con valori “strutturalmente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Ridisegnamo il Welfare per la Sicilia - esito di un lungo percorso sociale ed imprenditoriale che la rete regionale del Consorzio ... Segnala vita.it

Welfare Italia Index, Sicilia sale di due posizioni per Sanità - La Sicilia si è classificata complessivamente al 18° posto tra le Regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. Da ansa.it

Welfare Italia Index 2024, la Sicilia sale al 17° posto - La Sicilia si è classificata complessivamente al 17° posto tra le Regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare nel 2024, guadagnando due posizioni rispetto al 2023. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Welfare Diseguale Sicilia Coda