WEC Garage 59 entra con McLaren in LMGT3
Garage 59 si prepara per debuttare nel FIA World Endurance Championship nel 2026 in LMGT3 con McLaren al posto di United Autosports. La compagine britannica prende il posto della struttura anglo-americana che dal 2027 rappresenterà il marchio di Woking nella classe Hypercar con un’inedito prototipo. Debutto per Garage 59 nel Mondiale dopo aver corso regolarmente negli ultimi anni nel GT World Challenge Europe, nel British GT Championship, nell’ Asian Le Mans Series e nell’International GT Open. Richard Dean, CEO di United Autosports, ha riportato in una nota: “È davvero un onore correre nel WEC, quindi non è una decisione che abbiamo preso alla leggera. 🔗 Leggi su Oasport.it
