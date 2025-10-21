WEC Da Costa nuovo pilota Alpine per il 2026

Antonio Felix Da Costa è stato annunciato come nuovo pilota Alpine Endurance Team per il FIA World Endurance Championship. Il portoghese, dopo aver salutato Porsche Motorsport, si prepara per una nuova sfida con il costruttore francese nella classe regina del Mondiale 2026. Un test è stato già effettuato ieri sul Circuit Bugatti di Le Mans, una seconda sessione verrà disputata durante i rookie test in Bahrain al termine della stagione 2025. L’ex volto del costruttore tedesco torna in Hypercar dopo aver corso con una Porsche 963 privata nel 2023 (Hertz Team JOTA). Sempre con JOTA, l’ex vincitore del Mondiale Formula E ha saputo vincere nel 2022 il titolo LMP2 nel Mondiale e la 24 Ore Le Mans in classe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Da Costa nuovo pilota Alpine per il 2026

