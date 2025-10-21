Websim roadshow fa tappa a Napoli | focus su mercati certificati ed Etf per i consulenti finanziari
Dopo il successo delle prime tappe, che tra marzo e giugno 2025 hanno toccato sei diverse città italiane e coinvolto oltre 400 tra consulenti finanziari e private banker, il roadshow di Websim – la piattaforma digitale di Intermonte dedicata all’informazione e all’innovazione finanziaria – torna con una nuova data a Napoli (giovedì 23 ottobre, dalle 9,30 alle 15,30, all’hotel De Bonart al Corso Vittorio Emanuele, 133 – partecipazione gratuita per consulenti finanziari e private banker con iscrizione al seguente link ): un’importante occasione formativa per affrontare, con approccio pratico e contenuti di qualità, le sfide del contesto attuale, analizzando le connessioni tra geopolitica e mercati e offrendo ai partecipanti soluzioni su misura per una più efficace strutturazione di portafoglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
