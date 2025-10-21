Web in tilt per un guasto all' infrastruttura di Amazon Cos' è successo

Un problema ai sistemi DNS di DynamoDB ha causato interruzioni in vari servizi AWS e anche ad altre aziende. È stato risolto dopo oltre 15 ore. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Web in tilt per un guasto all'infrastruttura di Amazon. Cos'è successo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un guasto nella regione AWS della Virginia ha mandato in tilt app, banche e servizi pubblici in tutto il pianeta, dai siti dell’Agenzia delle Entrate a Prime Video. Ma non è solo un incidente tecnico: è il sintomo di una dipendenza profonda. Il giurista Oreste Pollic Vai su Facebook

Falsa partenza in Lombardia per la campagna antinfluenzale: la piattaforma dei vaccini va in tilt L’appello della Fimmg: «Chiesto un intervento urgente delle autorità per risolvere il guasto informatico. Dobbiamo poter proteggere i più fragili» - X Vai su X

Tre Big Tech hanno in mano il 63% delle infrastrutture Web: il down di Aws ha dimostrato la fragilità di Internet - È bastato un crash globale di appena tre ore per rivelare quanti siti e servizi online dipendono da un unico sistema di cloud computing ... Segnala corriere.it

Guasto Amazon Web Services: problemi per tanti siti, giochi e servizi, anche in Italia - I problemi di Amazon Web Services mandano in tilt il web: malfunzionamenti e blocchi per tanti siti, piattaforme e giochi online, anche in Italia. Secondo tuttotech.net

Amazon Web Services in down, in tilt app e siti in tutto il mondo: cosa succede al sistema di Jeff Bezos - La società sta lavorando per risolvere il malfunzionamento ... Lo riporta milanofinanza.it