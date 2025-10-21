Web in tilt per un guasto all' infrastruttura di Amazon Cos' è successo

Dday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un problema ai sistemi DNS di DynamoDB ha causato interruzioni in vari servizi AWS e anche ad altre aziende. È stato risolto dopo oltre 15 ore. 🔗 Leggi su Dday.it

