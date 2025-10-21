Warner Bros Discovery valuta la vendita | più offerte di acquisizione dopo l’interesse di Paramount Skydance
Sono cresciute le attenzioni intorno verso la major opo gli occhi puntati della concorrente e il passaggio di mani sembra ormai essere all'orizzonte. Warner Bros. Discovey starebbe valutando dei cambiamenti di strategia dopo l'interesse non sollecitato da parte di più soggetti sia all'acquisizione dell'intera società sia alla sola divisione dedicata allo streaming e agli studi cinematografici. Al momento, Warner Bros. Discovery non ha specificato quali società hanno mostrato interesse ma l'annuncio segue la notizia di un tentativo di Paramount Skydance di concludere un importante accordo per acquisire interamente la major. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
