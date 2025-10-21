Warner Bros Discovery valuta cessione totale o parziale | revisione strategica e offerte di mercato
Warner Bros. Discovery (WBD) ha formalmente aperto la porta a una cessione parziale o totale, avviando una revisione strategica complessiva intesa a massimizzare il valore per gli azionisti. Questa mossa, comunicata ufficialmente il 21 ottobre 2025, arriva in risposta a un "interesse non sollecitato" giunto da molteplici soggetti del mercato, interessati sia all'acquisizione dell'intera società si. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Warner Bros. ha lanciato una tornata di saldi su Steam, con sconti enormi su tutto il suo catalogo, compresi i giochi di Batman e di Harry Potter. - facebook.com Vai su Facebook
Warner Bros. Discovery valuta la vendita: più offerte di acquisizione dopo l’interesse di Paramount Skydance - Sono cresciute le attenzioni intorno verso la major opo gli occhi puntati della concorrente e il passaggio di mani sembra ormai essere all'orizzonte. Segnala movieplayer.it
Warner Bros. Discovery potrebbe essere in vendita, compresa la divisione Warner Bros Games - In base a quanto riferito dal CEO della compagnia, sembra che Warner Bros Discovery stia effettivamente considerando anche la messa in vendita, che potrebbe influire sui videogiochi. multiplayer.it scrive
Le azioni di Warner Bros. Discovery salgono dopo l’annuncio di revisione strategica - Discovery (NASDAQ: WBD) sono salite fino al 9% martedì dopo che il gigante dell’intrattenimento ha annunciato di aver avviato una revisione delle alternative ... Riporta it.investing.com