Vuole farla finita e dà fuoco a casa Ma quando cercano di salvarlo gli punta contro una pistola
Una mattinata letteralmente folle e che avrebbe potuto finire nel peggiore dei modi quella vissuta oggi, martedì 21 ottobre, a Castello di Fiemme. Tutto è cominciato quanto i carabinieri di Cavalese, con i vigili del fuoco del paese e di Carano, sono intervenuti in un casolare di campagna dove. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Hai un’idea? È il momento di farla diventare realtà! Il Comune di San Giorgio Albanese sostiene chi vuole mettersi in gioco e creare la propria attività con i contributi del Fondo di sostegno ai comuni marginali – annualità 2023. Se sogni di aprire un negozio, - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Tilly Norwood e perché Hollywood non vuole farla lavorare? - X Vai su X
A cavalcioni sulla finestra vuole farla finita, salvato dai carabinieri - Un 36enne, originario della provincia di Lecce, voleva farla finita. romatoday.it scrive