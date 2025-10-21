Vueling ritira i licenziamenti collettivi | scongiurati gli esuberi a Fiumicino

Fiumicino, 21 ottobre 2025 – Scongiurati i licenziamenti collettivi ma resta alta l’attenzione sul personale assistenti di volo. E’ quanto emerge dopo che si è concluso positivamente, con la revoca della procedura di licenziamento collettivo (Legge 22391) da parte di Vueling Airlines, l’esame congiunto che ha visto la partecipazione della Uiltrasporti e delle altre organizzazioni sindacali. L’incontro, che si è tenuto presso l’aeroporto di Fiumicino, ha portato alla sospensione del rischio di esubero che gravava sul personale della base romana. “La revoca della procedura – sottolinea Uiltrasporti – è un passo importante che accogliamo con favore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it