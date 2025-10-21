Von der Leyen | Ue deve costruire difesa
19.54 "Vorrei essere chiara: anche se finirà la guerra di Putin, le sue illusioni imperialiste non scompariranno. Dobbiamo essere pronti alle minacce di fronte a cui si trova l'Europa oggi" e "a cui si troverà l'Europa domani, dal fianco est al fianco sud, dalla guerra ibrida dei droni al terrorismo". Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen, presentando al Parlamento Ue il programma per il 2026. E ha detto: "Il nostro ordine regionale e globale si sta ridisegnando". L'Europa deve lottare per il suo posto nel mondo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
