von der leyen rilancia la difesa europea e la guerra a putin

La guerra in Ucraina potrà pure finire, ma quella dell’Ue con Vladimir Putin no. Neanche in caso di accordo tra il presidente russo e Volodymyr Zelenksy. Per la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il nemico russo dovrà essere combattuto anche dopo e per questo Bruxelles deve rafforzare ulteriormente la difesa. Von der Leyen ha presentato alla plenaria del Parlamento europeo il programma per il 2026 della Commissione Ue, mettendo al centro proprio il tema del riarmo: “Dobbiamo continuare a rafforzare la nostra difesa e la deterrenza”, ha affermato la presidente dell’esecutivo comunitario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

