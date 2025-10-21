Voltini ferroviari Sampierdarena associazioni e commercianti di nuovo a rischio sfratto

Si torna a parlare dei negozi ospitati nei voltini ferroviari di Sampierdarena: i commercianti e le associazioni che hanno attività all'interno degli spazi sotto i binari, infatti, hanno ricevuto il mandato di sfratto al 31 dicembre da parte di Rfi. A puntare il dito su quanto accaduto è il Pd. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

